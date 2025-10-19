Момиче на 17 години е загинало при катастрофа на автомагистрала "Тракия" снощи, съобщиха от полицията в Пловдив.

Сигнал за инцидента е постъпил около 23:40 ч. на тел. 112. Автомобил се е блъснал в мантинела в района на 130-и км на магистралата в посока Бургас.

От лекарски екип е констатирана смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът, който е на 20 години, е задържан с полицейска заповед в рамките на образувано досъдебно производство.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK