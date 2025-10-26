Автомобил е паднал в отводнителен канал на пътя между село Войсил и Съединение, Пловдивско. Сигнал е подаден около 00:30 ч. на тел. 112.
На място са установени шофьорът и две пътнички, които са транспортирани в болница.
При оглед на местопроизшествието извън колата е открит още един пътник, чиято смърт е констатирана.
По случая е образувано досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK