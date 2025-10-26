dalivali.bg
18-годишна шофьорка загина, след като колата ѝ излезе от пътя, удари се в стълб и се преобърна

Ранени са трима младежи, които са били в колата

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:35 ч. 26.10.2025 г.

18-годишно момиче е загинало при катастрофа на пътя с. Орешак - Троян, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал тази нощ около 1 часа на пътя от Орешак в посока Троян.

Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал.

Инструкторът на загиналия 18-годишен шофьор край Бургас: Карал е минимум със 180-200 км/ч

На място е починала 18-годишната шофьорка. Пострадали са трима пътници. 22-годишен е откаран в троянската болница, а 17-годишен е транспортиран за лечебно заведение в Плевен.

22-годишен младеж е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство. Изясняват се причините за инцидента.

