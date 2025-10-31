Арестуваха 25-годишен шофьор, който тази нощ предизвика катастрофа в Пловдив, избяга от местопроизшествието, а след това се заби в дърво.

Около 3 часа тази нощ в полицията постъпва сигнал, че водач е ударил автомобил на кръстовището на булевардите "Руски" и "Шести септември".

След инцидента шофьорът не спира, а продължава по пътя си. Минути след това колата му се забива в дърво на следващото кръстовище.

При двата инцидента няма пострадали. Полицейски патрул задържа мъжа.

Шофьорът е тестван с дрегер, който е отчел наличие на алкохол над допустимите 1,2 промила. Младежът е дал кръвна проба за химически анализ.

Общо 17 души са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 463 катастрофи с 38 загинали и 565 ранени.

Регистрирани са 5599 пътнотранспортни произшествия от началото на месеца, при които живота си са загубили 367 души, а пострадалите са 6976.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с трима по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., информираха от МВР.

