Сезонът на полените вече приключва. Това показва специализираната прогноза за алергизиращите растения на Мариела Христова - съвместен проект на bTV и Националния център по заразни и паразитни болести.

Вече и трите растителни групи са с ниски концентрации на полени във въздуха и така настъпва края на сезона им тази година. Заради сухото време, все още има прашец от амброзия и пелин.

С дъжда през втората половина на новата седмица и последните полени ще бъдат отмити.

Поленовата консултация е изготвена специално за bTV.

Според алерголога д-р Тихомир Мустаков:

Краят на септември е най-подходящият период в който можете да си направите тест за поленова алергия. Така ще можете добре да планирате най-подходящата профилактика и лечение преди новия сезон на полените.