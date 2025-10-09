Днес България е с поглед към залата. Карлос Насар е на прага на невероятен успех – третата си световна титла. След години на усилени тренировки, пот и болка, той е готов да покаже на света защо е сред най-великите щангисти.

Под натиск се раждат легендите – и Насар доказва точно това. Всяко движение, всяко вдигане е стъпка към историята.

Не става дума само за медал. Днес става дума за триумф над себе си, за доказателство, че границите съществуват само за да се преодоляват.

Кога и къде да го гледате:

Категория: до 94 кг

Дата: 9 октомври

Час: 20:30 ч.

Канали: RING и VOYO.BG

Онлайн: btvsport.bg

Ще успее ли Насар да вдигне титлата за трети път и да се превърне в истинска легенда? Историята ще се пише пред очите ни.

Български шампиони

С три световни титли Насар се изравнява с големите имена в родните щанги: Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев и при жените – Милена Трендафилова.

Бившият национален треньор Иван Иванов има четири титли, а Янко Русев – пет.

По света

Номер 1 в света – Василий Алексеев (СССР) с 8 титли. След него с по 7 титли са Наим Сюлейманоглу (Турция, две за България), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия). По 6 титли имат Йозеф Графл (Ав), Томи Коно (САЩ), Джон Дейвис (САЩ), Йошинобу Мияке (Япония) и Давид Ригерт (СССР).

Днес ще гледаме не просто състезание – ще гледаме как се ражда легенда!

