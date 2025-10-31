Ако политици и синдикати не се вразумят, чака ни дежавю на кризата от 2009 г. Това написа във „Фейсбук“ предприемачът и собственик на ФК „Лудогорец“ Кирил Домусчиев. По думите му страната ни е лидер в ЕС по разходи за издръжка на публичната администрация, като общественият сектор вече е по-високоплатен от частния и скоро ще прехвърли 600 000 души.

„Той изсмуква хора и капитали от производителния бизнес, вместо да създава среда за развитие на истинското производство и услуги с добавена стойност. Само че зад чиновниците стои „бездънният“ държавен бюджет, а зад бизнесмена – опасност от фалит. В бюджета на НОИ се предлага ударно увеличаване на осигуровките с 2%, въпреки обещанията в социалния диалог, че за тази мярка ще се мисли след години“, коментира бизнесменът.

Според него България може да е древна страна, но за хилядолетната си история може да събере не повече от 70 години истински капитализъм „Синдикалисти и леви политици ни сравняват с Италия, Швеция и Германия, но не са чели достатъчно история – капитализъм в Италия има от още от времената на Древен Рим, когато са се зародили първите банки – аргентарии и менсарии. Швеция и Германия са започнали работа с парни машини още в началото на 18-ти век и са започнали индустриалната революция едва десетилетие след Великобритания“, допълва той.

Домусчиев е на мнение, че за да се избегне кризата е необходимо пълно замразяване на доходите и назначенията в обществения сектор, докато не бъде овладян бюджетния дефицит, генериращ инфлация.

Той е категоричен, че държавните служители също трябва да плащат осигуровки. „Това е бил бонус за тях, когато възнаграждението им е било доста по-ниско от заплатите в частния сектор, а вече е обратното“, уточнява предприемачът.

„Социалните плащания като пенсии, майчински и несправедливо ниски възнаграждения в отделни ниши в здравеопазването трябва да бъдат индексирани с инфлацията, като приходите могат да се намерят от подобрение на събираемостта и ревизия на остарели несправедливи ставки – например, в сектор недвижими имоти“, посочва още той.

