България

Километрично задръстване на АМ „Хемус“ в посока София

Зрители на bTV сигнализират, че се образувала 10-километрова тапа в посока София

Снимка: Фейсбук - I see you КАТ - магистрала "Хемус"

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:28 ч. 26.09.2025 г.

Километрично задръстване се е образувала на АМ „Хемус“ в посока София. За това сигнализират зрители на bTV.

По думите им около 18:20 ч. хиляди коли са блокирани в трафика към столицата

Според попадналите в задръстването, опашката от автомобили е в две колони и достига 10 км.

Към момента няма данни за причината, предизвикала засиления трафик.

Очаквайте подробности!

