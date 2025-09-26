Километрично задръстване на АМ „Хемус“ в посока София

Километрично задръстване се е образувала на АМ „Хемус“ в посока София. За това сигнализират зрители на bTV.

По думите им около 18:20 ч. хиляди коли са блокирани в трафика към столицата

Според попадналите в задръстването, опашката от автомобили е в две колони и достига 10 км.

Към момента няма данни за причината, предизвикала засиления трафик.

