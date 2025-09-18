Жена, която трудно се обслужва сама, получава драстично намален процент в новото си ТЕЛК решение, въпреки че страда от няколко сериозни заболявания.

С 91% ТЕЛК, през последната година здравето на Невена Атанасова се влошава все повече. Жената подава документи - с надежда комисията да вземе предвид тежките ѝ заболявания и да ѝ даде право на личен асистент. Вместо това получава драстично по-ниски проценти.

„Личният лекар ми даде направление само за ортопед. Като му казах, че искам други направления да взема, той отговори: няма нужда, от ТЕЛК ще пратят какви изследвания се изискват. Добре, ама получих писмо от ТЕЛК и вътре пишеше на коя дата ще се гледа. И падна на 64%“, казва Невена Атанасова.

Жената е със сърдечно и бъбречно заболяване, остеопороза, хематологично заболяване, проблеми със слуха ѝ други. И трудно се обслужва сама.

„През прозореца горе пускам една торбичка. Ангажирам чужди хора да ми купуват хляб“, обясни Невена.

ТЕЛК комисиите вече дават оценка само по документи. Затова е важно те да бъдат изчерпателни, казват експерти. И има и други ощетени.

„Хората не знаят какви документи да представят - преди в един лист се изписваше при какви специалисти трябва да отидат. Сега не се изисква това, и самите пациенти трябва да преценят или личният им лекар. В този случай най-добре е вместо в НЕЛК, който е затрупан от жалби, да се подаде заявление за влошено състояние“, каза Веска Събева, Асоциация на родителите на деца с епилепсия.

Невена вече е подала жалба към НЕЛК, откъдето са върнали решението за преразглеждане. Личният лекар на жената пък заяви за bTV, че всички нужни документи са били налични - но ТЕЛК комисията не взела предвид част от заболяванията. Сега обаче пенсията на жената е повече от двойно по-ниска.

„Септември месец получих 333 лева“, обясни Невена.

77-годишната жена се надява на решение.

По темата работиха Емил Кацаров и Кристина Налбантова.

