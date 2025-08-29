Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения изцяло по електронен път, съобщиха от „Информационно обслужване“ (ИО).

Това стана възможно, след като ИО разработи допълнителна функционалност към Информационната система за контрол на медицинската експертиза, благодарение на която всички граждани, които са регистрирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и разполагат с електронен подпис, могат да получат документите си изцяло автоматизирано, уточняват от държавната компания.

За да се възползват от нововъведението, пациентите с ТЕЛК трябва предварително да са регистрирани в ССЕВ и да са заявили изрично желание да получат документите си по електронен път.

До този момент близо 2600 пациенти вече са се възползвали от тази възможност, посочват от ИО.

Освен това през Информационната система за контрол на медицинската експертиза пациентите имат възможност да подават електронни заявления за освидетелстване, без да се налага да посещават регионална картотека на медицинската експертиза и да чакат на опашки, да прикачват допълнителна медицинска информация, необходима на ТЕЛК, да обжалват решения на комисия и др.

От октомври 2020 г., когато информационната система беше пусната в експлоатация, досега през платформата са обработени над 850 000 заявления, а издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са над 840 000.Обжалваните решения на комисиите са едва 6%. За последните седем месеца са изцяло електронизирани над 40% от медицинските досиета на пациентите с медицинска експертиза, посочват от компанията.

