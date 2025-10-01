И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, който помете 5-ма души с АТВ в Слънчев бряг показва, че е управлявал под въздействие на наркотици. Това научи bTV от свои източници.

По информация на bTV това са резултатите от контролната кръвна проба, която беше направена по искане на защитата на обвиняемия.

Отново по тяхно искане - тя беше извършена във Варна.

И още по наша информация разследването е на финалната права. Готова е и автотехническата експертиза.

При инцидента най-тежко пострадаха 4-годишния Марти и майка му Христина, която почина след дълга кома. Детето вчера беше изписано от болница „Пирогов“ и му предстои рехабилитация.

Той тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни сам , казаха за bTV близките на детето.

