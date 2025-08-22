Катастрофа затруднява движението между 25-и и 26-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, видя репортер на БТА.

Катастрофирал e автомобил. На място има пожарна и линейка, както и полиция. Движението се отбива от лявата в средната лента.

За пътния инцидент съобщиха и от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението при 26-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента поради ПТП.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", информират от АПИ.

