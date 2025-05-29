Движението в района е затруднено

Шофьор предизвика катастрофа на пътя Казанлък – Мъглиж и избяга (СНИМКИ)

Лек автомобил се е забил в мантинелата на пътя Казанлък – Мъглиж, застанал е напречно и е блокирал движението в участъка.

Катастрофата настъпва, след като колата е била засечена от друг автомобил по време на изпреварване и водачът на ударения автомобил не е успял да овладее колата.

При инцидента няма жертви и пострадали, съобщава БГНЕС.

Виновният за пътния инцидент е избягал от местопроизшествието.