Шофьор предизвика катастрофа на пътя Казанлък – Мъглиж и избяга (СНИМКИ)

Лек автомобил се е забил в мантинелата на пътя Казанлък – Мъглиж, застанал е напречно и е блокирал движението в участъка.
Катастрофата настъпва, след като колата е била засечена от друг автомобил по време на изпреварване и водачът на ударения автомобил не е успял да овладее колата.
При инцидента няма жертви и пострадали, съобщава БГНЕС.
Виновният за пътния инцидент е избягал от местопроизшествието.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK