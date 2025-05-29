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Шофьор предизвика катастрофа на пътя Казанлък – Мъглиж и избяга (СНИМКИ)
Движението в района е затруднено
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
България

Шофьор предизвика катастрофа на пътя Казанлък – Мъглиж и избяга (СНИМКИ)

Движението в района е затруднено
Публикувано в  13:47 ч. 29.05.2025 г.

Лек автомобил се е забил в мантинелата на пътя Казанлък – Мъглиж, застанал е напречно и е блокирал движението в участъка. 

Катастрофата настъпва, след като колата е била засечена от друг автомобил по време на изпреварване и водачът на ударения автомобил не е успял да овладее колата. 

Проверка на bTV: След серията катастрофи – засилен ли е контролът в отсечката Телиш-Радомирци?

При инцидента няма жертви и пострадали, съобщава БГНЕС. 

Виновният за пътния инцидент е избягал от местопроизшествието.

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