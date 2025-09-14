Катастрофа на пътя Стара Загора – Димитровград, трима са пострадали

Катастрофа е станала на пътя Стара Загора – Димитровград, в района на село Тракия. Пострадали са трима души, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът е получен днес в 11:44 часа. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, предаде БТА.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Трима души - две жени и един мъж са откарани за преглед в болница.

Движението беше временно затруднено и се осъществяваше по обходен маршрут през село Тракия – село Средец – село Опан – село Венец – село Разделна – Гълъбово – Симеоновград – Димитровград и обратно. Трафикът се регулираше от "Пътна полиция".

Около 16:30 часа от Пътната агенция съобщиха, че движението е възстановено.

