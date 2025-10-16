Рано тази сутрин сериозен пътен инцидент блокира част от ул. „Скопие“ в пловдивския район „Южен“, предаде кореспондентът на bTV в региона.

Около 6:30 ч. автобус, превозващ работници към индустриалната зона, се е удари странично в таксиметров автомобил.

Шофьорът на таксито е транспортиран по спешност в УМБАЛ „Св. Георги“ с множество наранявания. По първоначална информация няма опасност за живота му.

Пътниците в автобуса не са пострадали. Шофьорът се е оплакал от болки в крака, но е отказал медицинска помощ.

Заради произшествието най-натовареният участък на ул. „Скопие“ временно е затворен. Движението се отклонява по обходни маршрути.

По първоначални данни таксиметров автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в автобуса.

На водача на тксито е взета в болницата е кръвна проба за алкохол и наркотици за химически анализ. Другият шофьор е тестван с дрегер, резултатът е отрицателен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK