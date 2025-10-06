Два тира катастрофираха в Прохода на Републиката днес. Инцидентът е станал минути преди 13:00 часа в района на село Пчелиново.

За щастие, при катастрофата няма пострадали.

Двамата водачи на тежкотоварните превозни средства са тествани за употреба на алкохол, като отчетени са отрицателни резултати, съобщи полицията в Стара Загора.

Временно движението в района на местопроизшествието е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно.

На място има полицейски екип.

