Два тира катастрофираха в Прохода на Републиката днес. Инцидентът е станал минути преди 13:00 часа в района на село Пчелиново.
За щастие, при катастрофата няма пострадали.
Двамата водачи на тежкотоварните превозни средства са тествани за употреба на алкохол, като отчетени са отрицателни резултати, съобщи полицията в Стара Загора.
Временно движението в района на местопроизшествието е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно.
На място има полицейски екип.
