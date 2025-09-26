Попфолк певецът Константин е бил извикан в КАТ-София заради гонката с колегата му Емрах Стораро, научи bTV от свои източници.
По обяд музикантът е отишъл в столичната пътна полиция, за да се запознае с нарушението.
След което му е съставен акт за гонката в столицата.
След месец Константин трябва да получи наказателното си постановления, от което ще стане ясно и каква ще бъда санкцията.
Двамата качиха клип от опасното шофиране в социалните мрежи.
Видеото е заснето от камера в колата на Емрах. В четвъртък пред органите на реда се яви и синът на фолкизпълнителя Тони Стораро.
Вижте тази публикация в Instagram.
„То не беше гонка. Беше буквално видео с цел забавление. Тръгваме от почти спряло положение и сторим заедно. Не правим състезание. Не сме нарушили никакви скорости. Не сме карали между коли“, коментира Емрах Стораро.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK