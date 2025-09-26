dalivali.bg
КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро

На музиканта му е съставен акт

Снимка: Facebook

Антоан Златков Антоан Златков

Публикувано в  14:50 ч. 26.09.2025 г.

Попфолк певецът Константин е бил извикан в КАТ-София заради гонката с колегата му Емрах Стораро, научи bTV от свои източници.

По обяд музикантът е отишъл в столичната пътна полиция, за да се запознае с нарушението.

След което му е съставен акт за гонката в столицата.

След месец Константин трябва да получи наказателното си постановления, от което ще стане ясно и каква ще бъда санкцията.

Взимат книжката на Емрах Стораро за участието в гонка с певеца Константин

Двамата качиха клип от опасното шофиране в социалните мрежи.

Видеото е заснето от камера в колата на Емрах. В четвъртък пред органите на реда се яви и  синът на фолкизпълнителя Тони Стораро.

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Konstantin (@konstantin_official7)

„То не беше гонка. Беше буквално видео с цел забавление. Тръгваме от почти спряло положение и сторим заедно. Не правим състезание. Не сме нарушили никакви скорости. Не сме карали между коли“, коментира Емрах Стораро.

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

