Попфолк певецът Константин е бил извикан в КАТ-София заради гонката с колегата му Емрах Стораро, научи bTV от свои източници.

По обяд музикантът е отишъл в столичната пътна полиция, за да се запознае с нарушението.

След което му е съставен акт за гонката в столицата.

След месец Константин трябва да получи наказателното си постановления, от което ще стане ясно и каква ще бъда санкцията.