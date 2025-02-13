Тежкотоварни автомобили и автобуси закъсаха на Подбалканския път в прохода Гълъбец след падналия сняг снощи. В района пътят е заснежен.

Така десетки камиони и автобуси закъсаха в участъка от разклона за Буново и паметника на Васил Левски до излизането от прохода при село Долно Камарци.

Температурите са ниски. На място полицейски екипи регулират движението.

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