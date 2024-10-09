Около 15.03 ч. днес в районното полицейско управление в Царево е получено съобщение за инцидент, възникнал в местност между Попския плаж и Арапя, съобщиха от областната дирекция в Бургас.

Товарен автомобил "Ивеко", с бургаска регистрация, управляван от 40-годишен мъж от Китен, при движение на заден ход, пропада в пролука в скалите и след преобръщане се заклещва. Това е затруднило и спасителните действия по суша.

Снимка: ОД на МВР Бургас

Това налага екип от пожарната служба в Царево да предприеме маневри по море и по същия начин да превози пострадалия водач до място, където да бъде поет от екип на "Спешна медицинска помощ".

Потърпевшият се преглежда в УМБАЛ "Бургас", като му се правят неотложни медицински изследвания.

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