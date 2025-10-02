Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ловеч.

Камионът е катастрофирал около 12:50 часа в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак. Няма информация за пострадали и нанесени щети.

На място са екипи на Районното полицейско управление в Троян.

Пътните настилки на територията на цялата област са мокри. Призивът към водачите е да шофират с повишено внимание и да спазват скоростните режими.

