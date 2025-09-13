Камион избухна в пламъци и напълно изгоря на магистрала "Струма". Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София, около 11 часа. В района има силно задимяване.

На място веднага е изпратен патрул на МВР, който регулира движението в района на пътен възел "Бинека". Ремаркето е откачено, а шофьорът не е пострадал, потвърдиха за bTV от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Зрител на bTV изпрати кадри от инцидента в рубриката "Аз, репортерът".

Движението при км 47 на АМ "Струма" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", предадоха от АПИ.

Няма разлив по пътя, но движението ще остане затворено, докато се обслужи местопроизшествието.

