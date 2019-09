Управляващите и кръговете, които искат на всяка цена да наложат избора на Иван Гешев за главен прокурор са тези, които имат интерес да си гарантират комфортна медийна среда. Това каза в ефира на „Важното, казано на глас" по bTV Радио председателят на Съюза на съдиите Калин Калпакчиев.

По повод скандала с отстраняването на журналиста от БНР Силвия Великова и разкритията за оказват натиск, той посочи, че през последните години се наблюдава все повече периметърът на критичните, свободни медии се ограничава. „Същата тенденция върви и по отношение на независимостта на съда - уязвяване независимостта на съда и подлагане на много масиран натиск от страна на другите власти", допълни Калпакчиев.

Според него източникът на натиск са тези, които имат интерес да няма свободни медии и независима власт.

„Дали единствено управляващата политическа сила е тази, която иска да определи следващия главен прокурор, не мога да кажа със сигурност, но е безспорно през годините, че изпълнителната власт иска да определя изборите и назначенията на върховите длъжности в съдебната власт", каза председателят на Съюза на съдиите.

Спомняте си признанието на настоящия министър-председател, че е имал решаващата дума при избора на настоящия главен прокурор, нямаме причина да се съмняваме, че сега властта иска да направи същото, допълни Калпакчиев.

Той призова ВСС да се вслуша в призивите и протестите при избора на нов главен прокурор и да не превръща процедурата в „церемония". Калпакчиев обаче допусна, че единственото, което ще се случи, е Иван Гешев да бъде избран за наследник на Сотир Цацаров.

Калпакчиев е в състава, който реши да освободи предсрочно австралиеца Джок Полфрийман. По този повод той обясни, че утре ще се публикуват всички мотиви на съда, но доказателствата сочат, че към момента няма наложени наказания.

Старите наказания се считат за заличени по буквата на закона, обясни съдията. Той призова обществото да не се ожесточава и да се търси начин с нарушилите закона да се работи и да не бъдат изключвани от обществото.