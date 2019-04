Важният въпрос в аферата с имотите на властта е кой ще проверява проверяващите, защото случаите от последните седмици засегнаха и прокуратурата, и КПКОНПИ.

Това заяви в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио председателят на Съюза на съдиите в България Калин Калпакчиев. Според него един от основните въпроси, който повдигна сагата е дали системата за проверка на имуществото, което се декларира е ефективна.

„Ние съдиите повече от 10 години декларираме имуществото си първо пред Сметната палата, а сега пред Инспектората. За съжаление наблюденията са, че тези декларации освен за съответствие не водят до проверки по същество. Данните и фактите, които се появиха в резултат на журналистически разследвания са публични. Всички тези данни са били декларирани, но никой от проверяващите органи – Инспектората, КПКОНПИ, Сметната палата, не е установил нередности или не е извършил проверки по същество“, каза Калпакчиев.

По думите ми идва и въпросът дали лицата, които са избрани в тези органи са избрани в процедура, която гарантира тяхната компетентност и безпристрастност. „Тези органи към момента не са си свършили работата. Каквито и промени да се направят в законите, няма да доведат до резултат ако не се избират хора, които да прилагат тези закони добросъвестно и безпристрастно“, допълни председателят на Съюза на съдиите.

Калпакчиев обясни, че ако в нотариалния акт са вписани цени, които са лъжливи и неверни, това може да се счита за данъчно или документно престъпление. „Всеки случай трябва да се разглежда отделно, но специално за данъчните престъпления наказанията са лишаване от свобода за период от 1 до 6 години и глоба до 2000 лева“, заяви още той.

Председателят на Съюза на съдиите изрази опасение, че винаги при подобни скандали съществува опасност институциите да бъдат употребени. „Ставали сме свидетели как институциите могат да бъдат използвани за саморазправа, особено прокуратурата“, допълни той.