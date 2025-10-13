В понеделник по-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони.

В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове.

Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, за София – около 16 градуса.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, на 2000 метра – около 5 градуса.

Над Черноморието сутринта ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 17-19 градуса.

Температурата на морската вода е 18-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

