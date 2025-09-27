dalivali.bg
България на финал: Как волейболната ни победа отекна на политическата сцена?

Сблъсъкът за върха на света в Манила е утре от 13:30 часа българско време

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:07 ч. 27.09.2025 г.

Гордост за страната ни - мъжкият ни волейболен отбор се класира за финал на световното първенство във Филипините. Победата е ключова и отекна и на политическата сцена у нас.

Министърът на спорта

Първите поздравления дойдоха от министъра на младежта и спорта - Иван Пешев.

Той се обърна към победителите в публикация във Фейсбук профила си.

„България полетя към финала на световното първенство във Филипините! Националният ни отбор по волейбол се наложи над отбора на Чехия с 3:1 гейма и така си осигури място в мача за световната титла. Националният тим има един загубен финал през 1970 г. в София, а сега лъвовете имат шанс да напишат нова златна страница и да донесат първата световна титла във витрината на България. Поздравления за отбора, за целия щаб и за Българската федерация по волейбол! Благодарим ви за емоциите и гордостта!“, гласи тя.

Сблъсъкът за върха на света в Манила е утре от 13:30 часа българско време.

Реакция във Фейсбук дойде и от лидера на ГЕРБ - Бойко Борисов.

„ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ на българските волейболисти! България е на финал на Световното по волейбол. Браво, момчета!“, написа той в своя публикация.

Финалът ще бъде излъчен пряко по bTV и Max Sport 2. Правата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Max Sport.

