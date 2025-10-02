dalivali.bg
„Това е моментът, в който спечелиха сърцата ни“: Защо филипинците скандираха в мачовете „Българи-юнаци“?

„Това беше вдъхновяваща история за семейни ценности и непоколебима взаимна подкрепа“, разказва Мелоди Мелинао специално пред bTV

Джейн Димитрова Джейн Димитрова

Публикувано в  19:25 ч. 02.10.2025 г.

Българските волейболисти, завоювали среброто на световното първенство във Филипините, дадоха повод за силни емоции не само за нас, но и за феновете от далечната страна.

Филипинците буквално полудяха по българските състезатели - скандираха имената им, викаха за България и носеха българските знамена.

Как българските момчета успяха да спечелят сърцата им? 

Мелоди Мелинао не спира да публикава кадри от първенството. В публиката тя вика силно "Българи-юнаци" и "България на финал". През последните дни е научила и други български изрази като "Здравейте", "Добро утро", "Добър вечер", "Как сте".

Втори сме в света, но нямаме квота за Лос Анджелис 2028. Защо?

Специално пред bTV инфлуенсърката с десетки хиляди последователи в мрежата разказва за филипинската лудост. Всичко започва на четвъртфинала със САЩ.

"В началото гледахме небрежно играта на българите, но на четвъртфинала аз вече си мислeх: „О, те се изправят срещу най-добрите" - защото САЩ са един от най-добрите отбори в света", споделя Мелоди.

"В началото на играта много хора подкрепяха САЩ. Както можете да видите в едно от моите видеа, аз бях единствената, която викаше за отбора на България. Но духът на играта на българите показваше лъвско сърце - „ние няма да загубим, ние ще се борим докрай“, коментира филипинката.

Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?

"Четвъртфиналът беше наистина наелектризиращ. Моментът, в който сърцата на филипинците бяха завладени, е, когато Александър Николов показа подкрепа към брат си. Той се наведе към Мони Николов и му каза: "Хайде, хайде, можем да го направим!". Когато камерата се насочи към Александър и Мони Николови - сърцата на филипiнците се изпълниха с топлота и просто се разтопиха", разказва тя.

По думите на Мелоди връзката между братята Николови и подкрепата на техните родители отключва реакции на филипинците.

"Като филипинци ние много държим на семейството – грижата, подкрепата, обичта са вкоренени в нашата култура. Това беше вдъхновяваща история за семейни ценности и непоколебима взаимна подкрепа", посочва още тя.

Братя Николови: Изпитахме гордост! Благодарим! (ВИДЕО)

"Силата на подкрепата между братята ме накара наистина да се влюбя в играта им. Започнах да ги следя - в отчаянието те винаги се възстановяваха и успяваха", посочва Мелоди.

Филипинката учи български думи, защото иска подкрепата, която изразява, да бъде чута и разбрана от тях.

"Буквално учех нови думи само заради тях, за да ме усетят като една от тях. Виках от името на българския народ - сякаш сме в тяхната страна, за хората, които не можеха да гледат мача. Исках да им кажа това, за да ги върна в играта“, коментира филипинката.

Тя подготвя и малък подарък за всеки в отбора, но не успява да им го даде. 

Догодина България е сред домакините на Европейското първенство по волейбол. А Мелоди се надява да дойде у нас, за да подкрепи отново българския отбор.

