През есенния сезон за укрепване на имунната система храненето трябва да бъде здравословно и балансирано.

Проф. Веселка Дулева съветва:

Консумирайте пълноценен белтък (мляко, месо, риба, яйца, бобови храни).

Осигурете разнообразни плодове и зеленчуци на трапезата, богати на антиоксиданти - витамин С, витамин А и витамин Е (сезонни плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, боровинки, киви, червени чушки, тиква, червено цвекло, чесън и др.).

Консултацията е извършена специално за bTV.

Добавете храни, източник на витамин D (яйца, риба, млечни храни, ядки), на цинк (орехи и други ядки, месо, бобови) и селен (риба, жълтък, мляко).

Не забравяйте пробиотиците на кисело-млечните продукти.

Чаят от шипки, липа, лайка също трябва да присъства в менюто.

Всяка събота в bTV Времето след Новините в 19 ч. ще ви представяме полезна информация, свързана с храненето според времето и сезона, изготвена от най-добрите специалисти в България.

