Преди вилно селище "Елените" да бъде напълно затворено нашият екип беше допуснат вътре, и до мястото от където според експертите е тръгнала приливната вълна-именно мостът в който река Дращела влиза в тунел.

В най-горната точка на вилно селище "Елените" се намира мястото, където водата отстъпва място на бетона. Тук е и точката, от която реката е излязла.

Вижда се колко много дънери, клони и храсти са запушили моста, който дори се е повдигнал с около два метра над нивото, в което по принцип стои. Тук водата излиза и залива всичко надолу по тази улица.

Дори и в момента продължава разчистването, така че да може да бъде освободен пътят, ако евентуално дойде втора приливна вълна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK