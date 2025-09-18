Кабинетът "Желязков" се изправя пред пети вот на недоверие. Гласуването е насрочено за 16:45 часа. Точно 24 часа след края на дебатите вчера.
Недоверието е заради провал в сектор "Правосъдие и вътрешен ред", внесено от ПП-ДБ.
"За" вота се очаква да гласува цялата опозиция или 105 народни представители от ПП-ДБ, "Възраждане", "Величие", МЕЧ и АПС.
Подкрепата на правителството пък е 131 гласа - от трите управляващи партии плюс "ДПС-Ново начало". Не е ясно как ще гласуват четирима независими депутати.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK