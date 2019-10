Пристанището Холихед, от което се предполага, че е влязъл камионът във Великобритания, е със слаб граничен контрол. Това обясни в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Radio изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

„Ясно е, че тук става въпрос за схема, която според мен е направена от британски граждани. Мога да ви кажа, че местата, където се крият мигрантите са всевъзможни, дори има случай, в който се бяха скрили извън превозното средство – на пода под ремаркето.

Това, което видях в конкретния случай е, че ремаркето е хладилно и вози на температурен режим. Този тип превозни средства са обект на по-нисък контрол, тъй като в хладилно ремарке на минусов режим е много вероятно да не стигне въздуха на толкова хора.“, подчерта Арабаджиев.

Той поясни, че дори и охладителната система да е изключена тези ремаркета са херматизирани и според него трагедията се е случила от незнание.

„Много е рисково да возиш хора в хладилно ремарке. Тези ремаркета не са като при обикновените камиони, които са с брезент и оттам дори и да усетят, че не им стига въздухът, могат да го разкъсат. Тук няма откъде да влезе въздух и близо 40 души, дишайки в този контейнер, няма как да издържат много".

Попитан какво е мотивирало ирландската гражданка да регистрира камиони в България, Арабаджиев обясни, че причината е в по-ниските данъци.