В четвъртък времето ще бъде предимно слънчево и ясно, със слаб вятър от изток.
Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София – около 30.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с умерен източен вятър.
Mаксималните температури ще бъдат около 28 градуса, температурата на морската вода е 24 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.
В планините ще бъде слънчево, и отлично за разходка. Вятърът ще бъде слаб от изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра – около 14.
