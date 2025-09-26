След множество молби от близките, Окръжната прокуратура в Русе даде информация за причината за смъртта на 21-годишната жена, починала на 25 август в родилното отделение на УМБАЛ "Канев".

На 23 август, два дни след раждането, в болницата почина 21-годишна жена от Две могили. Сигнал за това в прокуратурата подаде на 25 август лично директорът на лечебното заведение.

Съпругът тогава заяви, че никой не е обърнал внимание на жена му и нейното оплакване, че я боли коремът. Той обяви, че при посещение в болницата е заварил съпругата си в много тежко състояние – в интензивното отделение.

„Аутопсионният протокол е изготвен от специалист по обща и клинична потология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология.В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност“, гласят данните.

Установено е, че тежка инфекция, която се развива след раждане, аборт или спонтанен аборт. Причинява се от бактерии, които навлизат в матката и оттам в кръвта, което води до "сепсис“ – генерализирана инфекция на целия организъм.

„Заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза са предоставени от Окръжна прокуратура – Русе на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ , като се очаква становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси, пише Фокус.

Проверката по случая продължава, като на семейството на починалата ще се предостави възможност да се запознаят с всички събрани материали.

