Иззети са записите от всички камери около гаража, до който беше пребит с чук прокурор Иво Илиев

Прокурор Иво Илиев е бил под охрана, след като миналата година е открил в пощенската си кутия гилза от куршум - научи bTV

Канна Рачева Канна Рачева

Публикувано в  19:29 ч. 22.10.2025 г.

Иззети са записите от всички камери около гаража, до който беше пребит с чук бившият заместник-градския прокурор на София Иво Илиев.

Директорът на полицията каза, че се надява в най-скоро извършителят да бъде установен и уточни, че има работни версии, но нито една не е отпаднала.

Прокурор Иво Илиев е бил под охрана, след като миналата година е открил в пощенската си кутия гилза от куршум, научи bTV.

Даниел Митов: Засега не може да се каже знак за какво е нападението срещу прокурор Иво Илиев

Той сам е поискал охраната да бъде свалена няколко дни преди вчерашното нападение.

Името на Иво Илиев беше замесено в списък с имена на магистрати, близки до Нотариуса, но той не се е занимавал с дела, свързани с Нотариуса, както и с делото за убийството му.

Записите на камерите съдържат допълнителна информация, но от полицията отказаха подробности.

„Това вече е информация, която ще помогне на тези, които се укриват в момента от нас. Така че, ще я запазя за по-късен етап да ви я споделя, когато вече стигнем до разкриване на деца“, каза директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов.

„В рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли по въпроса. Следствието тече“, увери вътрешният министър Даниел Митов.

