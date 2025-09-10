dalivali.bg
Запрянов за дроновете над Полша: Грубо нарушение на международното право

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:01 ч. 10.09.2025 г.

Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе изслушан днес по актуални теми пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. 

Министър Запрянов коментира случая, при който Полша е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната руска атака в Западна Украйна. Министър Запрянов определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО. 

Дрон удари жилищна сграда в Източна Полша

„Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии. По никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави“, коментира министър Запрянов. 

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав. 

„НАТО взема съответните мерки. Мерките са категорични. Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и полската страна правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация. Още повече, че когато тези цели влизат неконтролируемо, те не се управляват, не са част от въздушния трафик и може да доведат до нежелани инциденти с гражданските полети“, каза министърът на отбраната. 

„Ние остро осъждаме това деяние на руската страна. То е недопустимо от гледна точка на международното право и НАТО си запазва правото да вземе всички мерки“, отбеляза още Запрянов. 

На въпрос от журналисти по каква стратегическа причина Русия е използвала въздушното пространство на Полша, министърът отговори: „От опита, който имаме и от начина, по който Русия използва дронове във войната срещу Украйна, използват се различни способи, за да се изненада другата страна. В случая антидрон системите на Украйна са насочени срещу фронтовата линия и срещу очакваните направления, от които ще влита тази техника. В случая използването на чуждо въздушно пространство вероятно се счита като изненада, но това е категорично недопустимо от гледна точка на международното право“. 

Полша затвори 4 летища след руска атака с дронове до границата с Украйна

Министърът увери, че НАТО има достатъчно разположени сили за противовъздушна отбрана и за наблюдение на въздушното пространство, за да бъдат неутрализирани такива цели. „От гледна точка на безопасността, НАТО я гарантирало с военно присъствие на съюзниците на територията на Полша и на други страни“, каза министърът. Запрянов подчерта, че България също наблюдава въздушното си пространство и има готовност за реакция със свои сили и сили на съюзниците. 

След инцидента полският президент Карол Навроцки обяви, че ще свика заседание на Съвета за сигурност на Полша в рамките на 48 часа. 

