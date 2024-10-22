Изчезнало дете беше намерено тази вечер в София. То е на 13 години и се казва Борис. За изчезването му съобщава баща му в профила си във Фейсбук с призив, ако някой го е виждал да се свърже с него.

От МВР съобщиха за bTV, че сигналът за изчезналото дете е подаден около 17:30 часа днес. За последно 13-годишното момче е било видяно около блок 706 в столичния квартал „Люлин“.

От публикацията на неговия баща Павлин Вилхемов става ясно, че момчето е облечено с черен суитшърт с качулка и сиви маратонки. Детето е високо около 160 см.

В издирването се включват служители на 9-то РУ и сектор „Издирване“ към СДВР. В 21:30 ч. момчето е открито от служители на районното управление в близост до голям търговски център в кв. „Люлин“, съобщиха от столичната полиция.

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