“Днешният протест беше по-различен. Той беше организиран или най-малкото използван от партия “Възраждане”, за да покаже мускули и агресия, с което очевидно тя иска да се асоциира”. Така бившият външен министър Ивайло Калфин коментира протеста срещу зелените сертификати, организиран от партия “Възраждане” в ефира на bTV Radio.

“Много е интересно дали същите тези протестиращи ако се запълнят местата в болниците, ще отидат пред тях, за да обяснят на хората, за които няма да има места защо не са взети мерки преди това. Имат право да изразят мнението си, но насилието, бруталността и въобще целият замисъл на този протест очевидно беше партиен”, каза още Калфин.

Your browser does not support the audio element.

Попитан за сравнение с другите антиваксърски протести в Европа той отговори: “Не бих направил пряк паралел между това, което днес се случи в София и това, което се случва в други държави. Първо защото в митинга тук имаше много агресия и второ, защото тази агресия беше подклаждана чисто партийно. Това не се случва в нито една страна”.