Истанбул подари 440 орехови фиданки на опожарените села край Болярово, Елхово, Тополовград.
Ореховите фиданки бяха предадени от генералните консулства на България в Истанбул и Одрин на властите у нас.
Голямата община на Истанбул изпрати дарението в знак на благодарност за помощта и подкрепата след унищожителното земетресение в Турция.
При пожарите през лятото само край боляровското село Попово изгоряха над 100 декара орехова гора. В общината бяха изпепелени над 300 декара широколистни гори.
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