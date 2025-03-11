Пиян шофьор с 3,71 промила алкохол в кръвта заспа зад волана и катастрофира в канавка

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем и задържа мъж, управлявал автомобил с 3,71 промила алкохол и заспал в него, съобщиха от обвинението.

Днес, 11 март 2025 г., Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 46-годишния П.Т. за това, че на 10.03.2025 г., в с. Брестовица, обл. Пловдив, управлявал лек автомобил, марка „Фиат Пунто“, с концентрациня алкохол в кръвта от 3,71 промила, установена с дрегер.

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Снимка: БГНЕС

Вчера около 15.30 полицейски служители се отзовали на получен сигнал за това, че лек автомобил е катастрофирал в крайпътна канавка. При извършената проверка те установили, че на шофьорското място се намирал 46-годишен мъж, който бил заспал на волана.

На водача е бил направен тест с дрегер, като уредът отчел 3,71 промила алкохол в кръвта му. Обвиняемият П.Т. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.