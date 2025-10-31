Илияна Йотова: Сигналите са повече от тревожни, бюджетът за догодина отдавна трябва да е готов

"Сигналите са повече от тревожни", каза вицепрезидентът Илияна Йотова, коментирайки все още непредставените параметри на държавния бюджет за догодина, който ще бъде първият за страната ни в евро.

„Трябва да си кажем тежката оценка, когато видим цялостните параметри на бюджета. Проектът все още не е факт. Има различни обяснения защо се забави толкова. Ние всички очаквахме, че след като ще правим първия бюджет на страната в евро, отдавна той трябваше да бъде готов. Да бъде представен, да има по-широка обществена дискусия, не само тя да бъде затворена в управляващата коалиция“, коментира вицепрезидентът.

„Няколко месеца по-късно този бюджет и коментарите около него показват колко беше прав президентът Радев, когато попита и имаше желание, чрез референдум, да преценим доколко сме готови за въвеждането на еврото", коментира Йотова, цитирана от БТА.

"От вчера имаме признание на фискалния съвет, че цифрите са манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, че нашият дефицит е доста по-висок от този, който официално се представя. Задаваме си въпроса – ние кого лъжем? Всички тези последици се стоварват срещу нас, българите. Надявам се в следващите дни да чуем и нещо повече за това каква икономика ще има България, защото до този момент имаме само счетоводни таблици, нищо друго“, добави вицепрезидентът.

„Когато управляващо мнозинство и правителство не спазват законите, това е елемент и сигнал за тежка криза. Ако не спазват законите, как бихме искали от българските граждани да ги спазват“, каза още Илияна Йотова.

Тя определи като маневра ситуацията около минималната работна заплата в страната, за която управляващите вчера обявиха, че ще бъде в размер на 620 евро.

„Беше театър, от самото начало знаеха, че трябва да спазят закона, но предпочетоха да се покажат пред българското общество като особено великодушни“, смята Илияна Йотова.

На въпрос от журналисти, свързан с наличието на намерение за вдигане на осигуровките и дали това притеснява хората, вицепрезидентът отговори: „Разбира се, че би ги притеснило. Очевидно е, че хазната ни се нуждае от нови средства, защото дупката е все по-голяма.“

„Добре, ще съберете допълнителни осигуровки, но какво ще правите с тези средства? Аз не съм далеч от мисълта, че ще правим бюджет в изборна година, в която ще трябва всички да сме доволни, но държавата да бъде блокирана и да стоим на място“, смята вицепрезидентът.

"Всеки от правителството и мнозинството се надпреварва да казва колко е важна подкрепата на Пеевски"

"Всеки от правителството и в мнозинството се надпреварва да казва колко е важна подкрепата от Пеевски", заяви още Йотова.

„На 5 юли казах, че правителството ще стои дотогава, докато каже г-н Пеевски. Тогава ГЕРБ много ми се обиди, а днешната председателка на парламента Рая Назарян каза, че обичам провокациите. Днес тя е председател, благодарение на тази подкрепа“, каза още Илияна Йотова.

На въпрос дали смята, че смяната на председателя на парламента е направена, за да се попълни т. нар. домова книга с имената на потенциалните служебни премиери на страната, Йотова посочи: „Има и други имена, като стигнем дотам, ще решим“.