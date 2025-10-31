dalivali.bg
София
сега Облачно 13°
12 Облачно 15°
13 Облачно 16°
14 Незначителна облачност 18°
15 Слънчево 18°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Илияна Йотова: Сигналите са повече от тревожни, бюджетът за догодина отдавна трябва да е готов

„Трябва да си кажем тежката оценка, когато видим цялостните параметри“, коментира вицепрезидентът

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:09 ч. 31.10.2025 г.

"Сигналите са повече от тревожни", каза вицепрезидентът Илияна Йотова, коментирайки все още непредставените параметри на държавния бюджет за догодина, който ще бъде първият за страната ни в евро.

„Трябва да си кажем тежката оценка, когато видим цялостните параметри на бюджета. Проектът все още не е факт. Има различни обяснения защо се забави толкова. Ние всички очаквахме, че след като ще правим първия бюджет на страната в евро, отдавна той трябваше да бъде готов. Да бъде представен, да има по-широка обществена дискусия, не само тя да бъде затворена в управляващата коалиция“, коментира вицепрезидентът.

Симеон Дянков: 2027 г. България ще е в свръхдефицит и може би пак Иван Костов ще ни е виновен

„Няколко месеца по-късно този бюджет и коментарите около него показват колко беше прав президентът Радев, когато попита и имаше желание, чрез референдум, да преценим доколко сме готови за въвеждането на еврото", коментира Йотова, цитирана от БТА.

"От вчера имаме признание на фискалния съвет, че цифрите са манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, че нашият дефицит е доста по-висок от този, който официално се представя. Задаваме си въпроса – ние кого лъжем? Всички тези последици се стоварват срещу нас, българите. Надявам се в следващите дни да чуем и нещо повече за това каква икономика ще има България, защото до този момент имаме само счетоводни таблици, нищо друго“, добави вицепрезидентът.

Проектобюджетът за здраве за 2026 г.: 5,5 млрд. евро – увеличение с 14%

„Когато управляващо мнозинство и правителство не спазват законите, това е елемент и сигнал за тежка криза. Ако не спазват законите, как бихме искали от българските граждани да ги спазват“, каза още Илияна Йотова.

Тя определи като маневра ситуацията около минималната работна заплата в страната, за която управляващите вчера обявиха, че ще бъде в размер на 620 евро.

„Беше театър, от самото начало знаеха, че трябва да спазят закона, но предпочетоха да се покажат пред българското общество като особено великодушни“, смята Илияна Йотова.

Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.

На въпрос от журналисти, свързан с наличието на намерение за вдигане на осигуровките и дали това притеснява хората, вицепрезидентът отговори: „Разбира се, че би ги притеснило. Очевидно е, че хазната ни се нуждае от нови средства, защото дупката е все по-голяма.“

„Добре, ще съберете допълнителни осигуровки, но какво ще правите с тези средства? Аз не съм далеч от мисълта, че ще правим бюджет в изборна година, в която ще трябва всички да сме доволни, но държавата да бъде блокирана и да стоим на място“, смята вицепрезидентът.

"Всеки от правителството и мнозинството се надпреварва да казва колко е важна подкрепата на Пеевски"

"Всеки от правителството и в мнозинството се надпреварва да казва колко е важна подкрепата от Пеевски", заяви още Йотова. 

Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове

„На 5 юли казах, че правителството ще стои дотогава, докато каже г-н Пеевски. Тогава ГЕРБ много ми се обиди, а днешната председателка на парламента Рая Назарян каза, че обичам провокациите. Днес тя е председател, благодарение на тази подкрепа“, каза още Илияна Йотова. 

На въпрос дали смята, че смяната на председателя на парламента е направена, за да се попълни т. нар. домова книга с имената на потенциалните служебни премиери на страната, Йотова посочи: „Има и други имена, като стигнем дотам, ще решим“. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)

Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)
Почина журналистът и общественик Иван Тенев

Почина журналистът и общественик Иван Тенев
Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.

Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.
Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния
На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

Тази сутрин
Снимка: След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица
След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица
Снимка: Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
Снимка: Класацията „Капитал 100“: За пореден път начело е „Лукойл Нефтохим Бургас“
Класацията „Капитал 100“: За пореден път начело е „Лукойл Нефтохим Бургас“
Лице в лице
Снимка: Бюджетът: Крачка назад или?
Бюджетът: Крачка назад или?
Снимка: Хасан Адемов за заплатите, осигуровките и пенсиите
Хасан Адемов за заплатите, осигуровките и пенсиите
Снимка: Първият бюджет в евро
Първият бюджет в евро
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож