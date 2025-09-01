Нови, още по-строги мерки срещу войната на пътя обмисля МВР. В предаването "Тази сутрин" вътрешният министър Даниел Митов обяви, че разглежда възможността да се отнемат завинаги книжките на шофьорите рецидивисти на пътя.

Според вътрешния министър въведените досега мерки срещу войната на пътя дават резултати, но не достатъчно бързо.

Затова смята, че е нужен нов пакет от мерки срещу системните нарушители на пътя.

2 септември 2023 г. - 14-годишният син на Николина Петкова е блъснат на пешеходна пътека от пиян шофьор на път за вкъщи. Така и не се прибира.

„Утре се навършват две години от убийството на Филип. Нищо не се случва. Текат си поредните заседания. На 17 септември ще е поредното 18 заседание. Назначават се нови и нови експертизи. Извършителят е на свобода под домашен арест“, разказа майката на Филип.

Жената одобрява идеята за по-строги мерки за нарушителите. Според нея обаче трябва да има нулева толерантност, особено към употребилите алкохол.

По думи на вътрешния министър всяка седмица хванатите зад волана с над 1,2 промила алкохол в кръвта са между 80 и 100 души.

Затова и обмисля по-строги мерки. Сред тях - доживотно отнемане на шофьорските книжки на рецидивистите на пътя.

„На мен ми се иска да извадим от пътя опасните шофьори – тези, които са рецидивират. Един път може да се отнеме временно книжката и да се действа с голяма глоба. Ако два път въпросният водач рецидивира, да се налага забрана“, заяви Даниел Митов.

Юристи обаче не смятат, че мярката ще има желания ефект. Според тях по-добре е да се създадат държавни програми за лечение на злоупотреби и зависимости, отколкото да се отнемат книжки до живот.

Дори и с доживотно отнемане на книжка, това не гарантира, че човек няма да шофира повече, смятат още юристите. Така ще се появи нов проблем – шофирането без книжка.

С цел намалявания на пътните инциденти е добре и да се работи не само за по-скъпи глоби, но по-голяма събираемост.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK