Синоптиците предупреждават за големи количества дъжд и през днешния ден. Този път обаче в Северна България. За осем области там важи предупреждение от втора степен за обилни валежи, като се очаква да паднат до 65 литра на квадратен метър. В Жълто са областите - Монтана, Враца, Търговище, Шумен и Варна. Очаква се и усилване на вятъра по Черноморието.

Снимка: НИМХ - БАН

Днес в страната ще остане облачно с умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София - около 10, в Пловдив - 13, а във Варна и Бургас - до 18 градуса. В планините ще вали и сняг, като по-значителни ще бъдат снеговалежите в района на Централния Балкан и в Рило-Родопската област. А благодарение на новата снежна покривка и силния северен вятър по планините ще има и условия за виелици.

Снимка: НИМХ - БАН

През следващите дни шансовете да виждаме слънцето по-често се увеличават. В нощта срещу четвъртък валежите започват да спират. През деня над Източна България облачността ще остане значителна, като тогава не са изключени и слаби изолирани превалявания. В Западните части вероятността за валежи е много малка. Предстои и повишение на дневните температури, като на отделни места ще достигат 20 градуса.

