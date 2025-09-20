Подготовката за прехода от лев към евро започва и в класната стая. Онлайн материали вече са на разположение на учители и ученици.

В помощ на децата вече са и онлайн уроци, с които наше издателство ги запознава с новите пари.

Уверени, децата ни показват отличителните знаци на валутата.

Идеята за създаването на пакет от учебни материали е на финансиста Наталия Тодорова и идва след въпроси от нейните деца.

Класната на третокласниците отчита, че всяко от тях идва от различно семейство и по различен начин възприема промяната на валутата.

След всеки онлайн урок има и разработен тест с въпроси за проверка дали и децата са готови за еврото.

