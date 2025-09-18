Полицията в Провадия задържа 51-годишен мъж, седнал зад волана с 3,17 промила алкохол в кръвта, съобщиха от полицията във Варна.

Той е оставен в ареста за денонощие. Издаден му е талон за кръвна проба. По случая е образувано бързо производство.

По данни на "Пътна полиция" до края на август във Варненско са хванати 400 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, и 142-ма, употребили наркотици.

Образуваните досъдебни производства срещу водачи с над 1,2 промила алкохол са 173. Един от най-тежките случаи бе регистриран през май, когато полицаите хванаха шофьор с 4,28 промила алкохол в кръвта, движещ се по един от натоварените булеварди във Варна.

