Пиян шофьор с луксозен автомобил избяга от полицейска проверка и в момента се издирва, съобщават от МВР-Хасково.

Водачът е управлявал „Порше“ и е спрян за проверка на АМ „Марица“ в 2:40 ч. на 4 септември.

Проверката е била извършена в района на пътен възел Тополовград, полицията установява, че зад волана е 37-годишен харманлиец.

Тест с дрегер отчел наличие на 1,55 промила алкохол.

Без да изчака края на проверката, мъжът се качил в колата си и потеглил с автомобила си в посока София.

Мъжът е в процес на издирване е по образуваното бързо производство.

