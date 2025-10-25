„По една ябълка на ден държи доктора далеч от мен"…е самата истина, потвърждават диетолозите.

Според проф. Донка Байкова:

Богатата палитра от биологично-активни вещества в състава на ябълките определя медико-биологичните им ползи за здравето на човека.

Ниската енергийна стойност (около 60 kcal/100 g), витамините: С, А, група В, минералите (калий и др.), антиоксидантите, фибрите и др. ги прави подходящи за включване в диетични режими за редукция свръхрегло и оптимизиране на редица здравни проблеми.

Водно-разтворимите фибри - пектините и водно-неразтворимите целулози спомагат за контрол на серумните нива на холестерола и кръвната захар, също - за двигателната функция на червата и справяне с констипацията, активират усещането за ситост и потискат глада.

Антиоксидантното разнообразие (в т.ч. багрилните вещества) допринасят за противовъзпалителните, антиканцерогенните и противоинфарктните ефекти на ябълките. Подобряват умствената дейност и симптоматиката при хронични белодробни болести (в т.ч. при бронхиална астма), забавят процесите на стареене, допринасят за доброто дентално здраве.

При термична обработка (печене) протопектините на суровите ябълки се превръщат в пектини, които са истински благотворен „балсам" за лигавицата на стомашно-чревния тракт.

Остатъците след консумация на ябълки (сърцевина със семки) може да се използва като ароматна запарка за чай.

Обвивките на ябълките са много полезни, заради багрилните антиоксиданти, които съдържат. Консумацията им обаче изисква допълнителна обработка, заради остатъците от пестициди и химически агенти в тях.

Измийте добре ябълките с четка на течаща вода, а след това ги накиснете за половин час във вода с добавена лъжичка оцет или сода.

Ябълките са плодове, които могат да бъдат съхранявани месеци наред при температура около 4°C (в мазета, килери) или изсушени под формата на ошав.

