Хладна сутрин, но през деня температурите ще стигнат до 28 градуса

Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в котловините и низините ще бъде с мъгла или ниска облачност, а след обяд от запад ще се появи разкъсана висока облачност, която ще се увеличава.
Сутринта ще бъде хладно с минимални температури между 5 и 10 градуса, в София - около 7.
Ще духа слаб южен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса, в София - около 24, Благоевград и Сандански – 25 градуса, Плевен, Русе и Пловдив – 26, Велико Търново, Ямбол и Кърджали – 27 градуса, посочват от НИМХ.
В планините ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра - около 12.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса. Варна и Бургас – 23 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса. Вълнението на морето преди обяд ще бъде 1 бал, след обяд - 2 бала.
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