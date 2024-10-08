Хладна сутрин, но през деня температурите ще стигнат до 28 градуса

Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в котловините и низините ще бъде с мъгла или ниска облачност, а след обяд от запад ще се появи разкъсана висока облачност, която ще се увеличава.

Сутринта ще бъде хладно с минимални температури между 5 и 10 градуса, в София - около 7.

Ще духа слаб южен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса, в София - около 24, Благоевград и Сандански – 25 градуса, Плевен, Русе и Пловдив – 26, Велико Търново, Ямбол и Кърджали – 27 градуса, посочват от НИМХ.