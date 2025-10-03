В навечерието на влизането ни в еврозоната кибератаките срещу българските банки се увеличават, а хакерите измислят схеми за пробив в сметките на клиентите.

На конференция, организирана от Асоциацията на банките в България, на която bTV Media Group е специален медиен партньор, експерти по киберсигурност са категорични, че успяват да противодействат ефективно, но клиентите също трябва да бъдат бдителни.

На конференцията директори и експерти по киберсигурност във финансовите институции посъветваха хората да не съхраняват на публични и служебни компютри банкови пароли и данните от дебитни и кредитни карти, да не банкират през публични и безплатни WiFi мрежи в кафенета, ресторанти и хотели. Както и да не споделят на непознати по телефон и имейл информация за банковите си сметки.

„По отношение на потребителите, много е важно да се инвестира в тяхната финансова грамотност и дигитална култура, така че да бъдат подготвени за съвременните заплахи в дигитална среда“, обясни Красимира Райчева, изпълнителен директор на Visa България.

„Българските банки са постоянно изложени на кибератаки, които са сравними с кибератаките с най-големите IT компании. През последните 12 месеца се е увеличил обемът на атаките, но пораженията не се увеличиха, клиентите дори не забелязаха“, заяви Тамаш Хак –Ковач, главен изпълнителен директор на Банка ДСК и член на УС на АББ.

„Българските институции работят съвместно с европейски и световни такива, когато такива са европейската агенция по киберсигурност, също и всички останали институции касаещи сигурността“, каза Валентин Мундров, министърът на електронното управление.

Банките ни са в готовност във всеки един момент да бъдат подложени на стрес тест за устойчивост на киберсистемите им, стана ясно на конференцията.

„В противен случай е въпрос на време да се случи успешна кибератака, която може да има непоправими последици, не само върху бизнеса, но и върху всеки един обикновен човек“, каза Димитър Анестев, журналист и модератор на дискусия за финансовата киберсигурност.

Всичко, каквото трябва да бъде направено за финансовата киберсигурност у нас, е направено.

Сценарият да преживеем тежка кибератака, която да парализира банките и картовите оператори, е с много нисък процент на вероятност, категорични са банковите експерти.

