Гора на пепел и щети за над 16 милиона лева. Огънят в Пирин пламна на 25 юли и унищожи 280 хиляди куб. метра дървесина. Колко дълго планината ще се възстановява?

Пожарът над Илинденци е най-големият и опустошителен, горял някога на територията на Югозападното държавно предприятие.

Той надхвърли два пъти и половина площта на пожара над Кресна от 2017 г. Пожарът продължи повече от месец и бе окончателно потушен на 1 септември.

Залесяването на унищожените горски площи ще започне през пролетта и ще струва милиони на държавата.

Пепелта, която покрива някогашната гора над Илинденци, оставя следи не само върху природата и икономиката, но и в сърцата на хората, за които планината е дом.

С болка говорят и лесовъдите, грижили се за гората и станали свидетели на унищожението ѝ за часове.

Между 2000 и 3000 лв. на декар ще струва залесяването на напълно унищожените горски територии.

Все пак на места в обгорялата и почерняла почва се вижда надежда, че част от гората ще се възстанови по естествен път.

Общата площ, която е изгоряла, е около 42 000 дка, 38 000 от тях са горска територия. Където гората не може да се възстанови сама, ще трябва да се намесят лесовъдите със залесяване. Ще отнеме обаче 4-5 десетилетия, докато гората се възстанови в предишния си вид.

Последиците от пожарите показват, че миг невнимание може да унищожи цели екосистеми и общности.

Причините за пожара все още се разследват. Основната версия остава – искра от късо съединение по далекопровода между България и Гърция.

