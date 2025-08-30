Голям пожар пламна зад ТЕЦ „София“, между кв. „Димитър Малинов“ и Казичене.
Сигналът за огъня е подаден в 20:00 часа тази вечер.
Пет пожарни автомобила са на място и гасят.
От Главна Дирекция „Пожарна безопасност“ заявиха, че горят сухи треви и няма опасност за населените места.
Няма данни за пострадали.
