Голям пожар пламна зад ТЕЦ „София“, между кв. „Димитър Малинов“ и Казичене.

Сигналът за огъня е подаден в 20:00 часа тази вечер.

Пет пожарни автомобила са на място и гасят.

От Главна Дирекция „Пожарна безопасност“ заявиха, че горят сухи треви и няма опасност за населените места.

Няма данни за пострадали.

