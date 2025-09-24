Голям пожар избухна край Сухиндол, спасени са десетки къщи

Голям пожар избухна днес следобед край Сухиндол. Сигналът за инцидента е подаден около 14:30 ч. в сряда, след като пламъци обхванали сухи треви, храсти и горски масив в района.

Заради високите температури и силния вятър огънят бързо се разпространил и достигнал опасна близост до жилищни имоти. На място се включили седем екипа на пожарната от Великотърновска област и Габрово, както и сектор СОД, с общо над 20 огнеборци.

На помощ се притекло и доброволното формирование от Павликени.

Огнената стихия е унищожила около 20 декара гора, треви и храсти, както и една необитаема постройка. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, десетки къщи са били спасени и не се е наложило евакуиране на местни жители.

До 19:00 ч. пламъците са били овладени, но три пожарни екипа остават на място през нощта, за да следят за евентуално повторно разпалване.

По първоначални данни жител на Сухиндол е предизвикал пожара, след като запалил огън, за да приготвя буркани със зимнина. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.